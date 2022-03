Macedonia, Elmas: "Conosco quasi tutti dell'Italia, darò una mano anche senza giocare"

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Il sito ufficiale della UEFA riporta le parole di Eljif Elmas, stella della Macedonia del Nord e grande assente domani sera a Palermo contro l'Italia, nella semifinale playoff per Qatar 2022: "Posso dare una mano perché conosco sia le loro tattiche che i loro giocatori. Conosco quasi tutti, molti di loro giocano al Napoli come Lorenzo Insigne. Posso aiutare l'allenatore in molti modi, spiace non poterlo fare in campo".

Sul sogno Mondiali: "Sarebbe la cosa più grande mai successa alla Macedonia".