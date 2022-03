Macedonia, il ct Milevski: "Non siamo al livello dell'Italia ma ce la metteremo tutta"

"Ogni partita è a sé, ogni partita ha giocatori diversi quindi può succedere di tutto. Non ho una partita modello da seguire".

Blagoja Milevski, ct della Nord Macedonia, ha presentato in conferenza stampa il match contro l'Italia, semifinale play-off per l'accesso a Qatar 2022: "Ogni partita è a sé, ogni partita ha giocatori diversi quindi può succedere di tutto. Non ho una partita modello da seguire".

Speri si ripeterà il risultato del 2017?

"Ogni gara è a sé, quello fu un buon risultato ma non ha nulla a che vedere con la gara di domani. L'atmosfera domani sarà ottima, cercheremo di portare a casa un risultato positivo".

Siete pronti per domani?

"Siamo pronti, sono tutti a disposizione. Non siamo qui per caso e ci aspettiamo una grande partita".

Per staccare il pass per l'Europeo c'erano squadre più abbordabili di fronte...

"Sì, nel corso della qualificazione per l'Europeo c'erano squadre più abbordabili. Noi non siamo ancora al livello dell'Italia, ma domani faremo di tutto per avere la meglio".

Cosa si aspetta dal ct Mancini?

"Ogni allenatore ha un suo modo di giocare. Lo rispetto molto, non a caso è diventato campione d'Europa".

Siete pronti per un eventuale supplementare?

"Sì, siamo pronti".

Quale sarà l'ultimo messaggio prima della partita?

"Dirò loro di divertirsi".

Domani lo stadio sarà pieno e Trajkovski lo conosce bene, ve ne ha parlato? Perché non ha convocato Nestorovski?

"Ha trascorso quattro anni qui, si sentirà come a casa. Nestorovski non è stato convocato perché non al meglio della sua condizione fisica".