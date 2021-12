Maddaloni crede nella Juve: "Lotterà fino alla fine per la Champions con Napoli e Atalanta”

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com insieme a Massimo Maddaloni, allenatore reduce dall'esperienza al Siena. Si parte dall'analisi del girone d'andata della Serie A. "Ha detto cose contrastanti all'inizio e alla fine nel senso che in principio si diceva che dopo Conte la squadra dell'Inter avrebbe fatto fatica e invece adesso è forse ancora meglio dell'anno scorso. La storia insegna che tutti gli allenatori che arrivano dopo Conte trovano sicuramente un modo migliore per affrontare il campionato perchè hanno la possibilità di lavorare con una squadra che ha già una certa identità. E lasciandola più libera di giocare rende ancora più. Il Napoli invece si era reso protagonista di un inizio di campionato eccezionale e oggi sta avendo problemi legati a infortuni. Rispetto a come aveva cominciato il finale del girone d'andata è stato al di sotto delle attese".

Inter favorita per lo scudetto?

"Sì perchè fondamentalmente sta dimostrando qualità di giocatori, una bella rosa, i calciatori ci credono e si divertono".

E la Juventus?

"Ci dobbiamo aspettare di tutto perchè ha dimostrato di esserci. Non credo farà un gran mercato, comunque se la giocherà fino alla fine per stare tra le prime quattro. Lotterà con Napoli e Atalanta".