Magoni consiglia: "Attaccando l'Atalanta negli spazi, il Napoli può farle male"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Oscar Magoni, allenatore ed ex calciatore: “Ai nastri di partenza, il Napoli doveva essere la squadra con più vantaggi avendo cambiato meno dal punto di vista dell’organico e della guida tecnica. L’Atalanta ha una grande forza, corre tanto e impone il ritmo per cui il Napoli dovrà tenere il passo. Sarà importante restare corti ed attaccare la profondità perché nell’uno contro uno la Dea lascia qualcosa e attaccandola tra gli spazi il Napoli può far male. Attenzione però in difesa perché l’Atalanta porta tanti uomini in avanti”.