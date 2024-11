Magoni su Raspadori: "E' un enigma, complice la confusione tattica che lo riguarda"

A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ed ex calciatore di Napoli e Atalanta.

Atalanta straripante, cosa manca per la vittoria del campionato? "Non manca nulla. La squadra è forte negli undici, nei cambi... squadra matura, che ogni anno è riuscita a migliorarsi, la città non pretende nulla, ma perché non provarci. Se non capiterà, pazienza. Non è l'Inter, o la Juve, ma sta dominando dappertutto".

Stesso discorso un po' per il Napoli? "Ha il vantaggio di giocare solo il campionato, è un nuovo progetto, non è la favorita, ma può sicuramente essere una realtà che potrà avere un ruolo importante in questa stagione. E poi è prima in questo momento, fattore non trascurabile ".

Fiorentina e Lazio a dimostrazione che le idee possono più dei soldi? "Sì. Stanno facendo benissimo, indubbiamente. Sono due squadre costruite con criterio e lungimiranza. Come l'Atalanta. Quella di Gasperini è una squadra che fanno calcio vero, importante e che può giocarsela a viso aperto su tutti i campi".

Un campionato muscolare quello italiano, ma manca un dribblatore? "Innanzitutto dobbiamo dare degli attaccanti all'Italia, come quando c'erano i Totti, Chiesa, i Del Piero, i rifinitori, insomma. Non abbiamo ancora questi elementi importanti. Ma sono ottimista per il futuro".

I dieci sono dunque sfavoriti dal calcio moderno? "Non credo, faccio l'esempio della Roma, che ha Baldanzi e Pisilli. Ma è comunque difficile trovare elementi costanti e congeniali a quel numero dieci che conosciamo e abbiamo apprezzato negli anni scorsi".

Raspadori in che ruolo la convince maggiormente? "Un enigma, direi. È una riserva nel Napoli, complice la confusione tattica che lo riguarda. Ma è spesso titolare nell'Italia... Se avesse avuto i ritmi che ha oggi, sicuramente non avrebbe mai trovato posto nella nazionale azzurra dei Totti, Del Piero, Chiesa e compagnia".

Che giudizio dà alle prime partite di Gilmour? "Giudizio buono, ha qualità importanti, ha tutto per fare molto bene. Dovrà sfruttare quelle poche partite a disposizione per sostituire al meglio Lobotka. In questa stagione è il sostituto dello slovacco, penso sia stato all'altezza della situazione, anche se mi sembra ingiusto giudicarlo in maniera superficiale per quel poco che abbiamo visto".