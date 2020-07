Makinwa presenta Osimhen: "E' molto veloce e attacca gli spazi. Ecco chi mi ricorda"

L'ex calciatore nigeriano della Lazio Stephen Makinwa, ora procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Victor Osimhen, attaccante del Lille ormai prossimo a trasferirsi a Napoli: "Osimhen è molto veloce, rispetto a me segna di più. Lo vedo molto bene nel Napoli. Lui ha un bel fisico, gli piace attaccare gli spazi verso la porta, mi ricorda Cavani. Noi nigeriani ci adeguiamo subito, sappiamo come convivere con gli altri. Non credo Osimhen abbia difficoltà a inserirsi nel campionato italiano".