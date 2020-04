Malagò: "Entro lunedì il protocollo per la ripresa. Possibili divisioni per aree geografiche"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2 realizzando il punto della situazione circa la ripresa delle attività sportive nel nostro Paese. Queste le sue principali dichiarazioni: "È chiaro che gli sport individuali sono favoriti rispetto agli sport di squadra, ma speriamo che possano riprendere anche gli sport di squadra: parliamo di allenamenti, con delle precauzioni, ovviamente di distanziamento. Sabato e domenica lavoreremo a questo fascicolo insieme al Segretario Generale e alla struttura degli uffici del CONI, al massimo lunedì mattina sarà sul tavolo del Ministro Spadafora che, insieme al Governo, farà le sue valutazioni".

La data del 4 maggio può essere quella giusta per una ripresa, almeno parziale, delle attività?

"Io faccio un ragionamento che penso sia di buonsenso: c'è una progressione. C'è un inizio, ci auguriamo il 4 di maggio. Magari si farà un discorso diviso in aree geografiche, perché ci sono dei contesti più complessi. Ma anche questo è tutto da verificare. C'è una situazione che logicamente riguarda la parte delle attività per fare movimento, qualunque esso sia, sia a livello professionistico che amatoriale. E poi c'è la pianificazione della gestione della manifestazione, dell'evento sportivo, della gara, quello è un altro discorso".