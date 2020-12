Maldini da brividi: "Maradona? Mi sono sentito vuoto. Non dobbiamo giudicarlo, ha trasmesso gioia"

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato di Maradona a La Gazzetta dello Sport: "All’inizio mi sono sentito un po’ vuoto, ma c’è tanta di quella bellezza da rivedere nei documentari in tv... Diego trasmetteva e trasmetterà sempre la gioia del calcio, perché amava davvero il pallone. E noi non dobbiamo giudicarlo, soltanto ricordare la sua grandezza in campo".