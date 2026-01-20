Maldini-Napoli? Del Genio: "Non so se sia meglio di Lang. Non è mai esploso"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando di quelle che sono le strategie di mercato del club azzurro a gennaio e in futuro: "Maldini? E' un buon giocatore che non ha mai espresso con continuità le sue potenzialità. Io non sono in grado di dire che Maldini sia meglio di Lang. Ha belle potenzialità, ma non ha più 18 anni e, ripeto, non ha ancora espresso il suo valore".

"Lookman? Sappiamo cosa ha fatto la scorsa estate pur di andare via, ma l'Atalanta in questo momento non ha bisogno di soldi e quindi questo giocatore loro alla fine lo costringono quasi a restare fino a quando non arriverà la proposta giusta. Ma vi dico, può arrivare oggi? Io dico di no. Poi se arriva è chiaro siamo tutti felici, ma oggi non possiamo neppure ipotizzarla come operazione".

