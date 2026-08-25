Iraklis, Mazzarri si difende dopo il ko per 4-0 all’esordio: “Ho bisogno di tempo…”

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Dopo il pesante 4-0 incassato dall’Iraklis contro l’AEK Atene, Walter Mazzarri rompe il silenzio e difende il proprio lavoro.

Dopo il pesante 4-0 incassato dall’Iraklis contro l’AEK Atene all’esordio nella massima serie greca, Walter Mazzarri ha parlato per la prima volta del difficile avvio di stagione in un’intervista rilasciata a SDNA. Il tecnico ex Napoli ha affrontato le critiche ricevute, spiegando le difficoltà incontrate nella costruzione della squadra e chiedendo tempo per valutare una rosa completata soltanto a ridosso dell’inizio del campionato: "L’unica cosa che non ha funzionato è che abbiamo dovuto utilizzare calciatori che avevano avuto solo quattro o cinque giorni per conoscere il nostro modo di lavorare. Chi aveva svolto tutta la preparazione, invece, aveva fatto molto bene nelle amichevoli contro Bologna, Palermo e Parma". Mazzarri ha poi parlato delle partenze di alcuni giocatori: "D’Ausilio è andato via per motivi personali, mentre non condivido la decisione presa su Okaka, che sarebbe stato molto utile per la crescita di questa squadra". E sulla valutazione dei nuovi arrivati ha aggiunto: "Un allenatore come me giudica i giocatori sul campo. Molti sono arrivati tardi e devo ancora capire se sono adatti al nostro modo di giocare".

Mazzarri attacca i critici e lancia una stoccata alla dirigenza

L’allenatore ha quindi risposto alle critiche del consulente tecnico Giannis Kontis, che aveva commentato pubblicamente alcune sue scelte: "Mi hanno riferito delle sue dichiarazioni, ma non lo conosco. Non so se abbia mai allenato ad alti livelli per poter esprimere certi giudizi. Oggi tutti parlano di calcio senza avere le competenze necessarie. Non mi interessa quello che dice questa gente". Diverso, invece, il giudizio sul presidente Panagiotis Monemvasiotis, con cui Mazzarri ha sottolineato di avere un rapporto positivo: "Ho un ottimo rapporto con lui. È una persona che mi piace, il suo comportamento nei miei confronti è sempre stato dignitoso e nobile. C’è rispetto reciproco e finora tutto è andato bene". Subito dopo, però, è arrivata la stoccata più dura: "Il problema non è la pressione, ci convivo da 24 anni. Il vero problema è che il presidente vive ad Atene e ha lasciato qui alcune persone. Non so se stiano davvero lavorando per il suo bene. Questo è ciò che penso, ma per il momento preferisco non aggiungere altro". Infine, Mazzarri ha rivolto un appello ai tifosi dell’Iraklis: "Non mi pongo limiti ma ci vuole ancora molto tempo per capire quale sarà il vero valore di questa rosa. I nostri sostenitori sono straordinari: anche dopo una sconfitta applaudono e sostengono la squadra. È questo che serve ai ragazzi. Roma non è stata costruita in un giorno: ci vuole pazienza".