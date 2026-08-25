Ag. Vergara: “Non mi interessa gesto tecnico, voglio vedere sempre l’atteggiamento giusto”

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Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito e Antonio Vergara, ha commentato i due colpi di tacco che hanno caratterizzato il weekend

Mario Giuffredi, procuratore, tra gli altri, di Pio Esposito e Antonio Vergara, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare i due colpi di tacco che hanno caratterizzato il weekend calcistico. L’agente ha riconosciuto la bellezza del gesto tecnico, citando anche un precedente illustre, ma ha preferito concentrarsi sull’atteggiamento mostrato da Vergara al suo ingresso in campo.

Giuffredi: “Non parlo del singolo gesto, voglio vedere l’atteggiamento giusto”

"Sono gesti tecnicamente bellissimi. Uno dei più belli lo fece Mancini, quindi forse si sono ispirati a lui. Però a me non interessa il gesto tecnico. Mi interessa vedere Vergara che quando è entrato era sul pezzo, con l’atteggiamento giusto, segue le indicazioni dell’allenatore. Non parlo del singolo gesto, voglio vedere l’atteggiamento giusto, con quella ferocia".