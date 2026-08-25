Allegri attende Gilmour: "Sta crescendo, è un giocatore importante per un motivo"

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Non solo gli obiettivi e le curiosità sul ritorno in città. Max Allegri, tecnico del Napoli, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche di Billy Gilmour che già a Castel di Sangro è tornato in gruppo ed ora è pronto a rappresentare più di un'alternativa per Lobotka. Di seguito il passaggio nello specifico.

Billy Gilmour si è messo subito in evidenza. Cosa le piace dello scozzese e può rappresentare una valida alternativa a Lobotka?

"Gilmour è un giocatore importante, che sa leggere bene il gioco. Tra l'altro sta rientrando da un infortunio e sta crescendo partita dopo partita, si vede che sta acquisendo sempre più confidenza. In quel ruolo siamo ben coperti, e questo mi dà serenità".