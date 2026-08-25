Borghi: "E' fallo, ma reazione Genoa esagerata! Su De Bruyne e Vergara..."

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Genoa-Napoli, l'analisi del giornalista Stefano Borghio

Il Napoli batte il Genoa, tra le polemiche arbitrali, e della gara di Marassi ne ha parlato sul suo canale youtube il giornalista Stefano Borghi: "Tante polemiche, abbiamo iniziato con situazioni arbitrali spinose, scabrose addirittura per la reazione permettetemi di dire esagerate della dirigenza del Genoa alla prima giornata. Parole forti, quando parli di poca serenità già al momento della designazione alla prima giornata per me si stanno alzando i toni. Poi l'episodio è controverso, per me è fallo, Di Bello doveva fischiare, poi più complesso parlare della necessità di intervento del VAR e della necessità di alzare l'asticella dell'intervento, bisogna farlo nel modo giusto. Al di là dell'episodio, c'è da parlare del Napoli. Era una gara difficile, il Genoa ha un'identità, l'ambiente lo conosciamo, mi è piaciuto molto il Genoa nei primi 30', ha messo in difficoltà il Napoli ma ha il difetto di non essere pericoloso, se non su quell'errore, Rafa Marin l'ho visto molto in difficoltà. Non ha capitalizzato.

Napoli, la crescita del secondo tempo ed il ruolo di De Bruyne

Il Napoli è salito, i cambi hanno permesso alla squadra di prendersi il risultato, De Bruyne fa gol, dell'episodio abbiamo detto, poi partecipa al 2-0. De Bruyne è il volto in copertina, ora c'è da capire se entrerà nello scacchiere come titolarissimo che se sta bene è un cardine oppure provocatoriamente può diventare un altrettanto decisivo e meraviglioso 12esimo. Vergara mi è piaciuto molto, entra e dà sempre, non ha mai pause. Spero abbia minutaggio. Non abbiamo visto un Napoli aggressivo, con pressing alto, ha fatto fatica a costruire, è vero è la prima giornata ma l'interrogativo per le prossime partite riguarda la metà del primo tempo, quando Allegri chiedeva calma e palleggio, ma il Napoli è una squadra di palleggio? Ha McTominay, Vergara, Alisson ecc non sono palleggiatori, ma di andata e ritorno, verticali, movimento".