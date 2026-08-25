Impallomeni: “Inter e Napoli superiori, ma la Roma può dire la sua per lo Scudetto”
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Dopo il netto 4-0 rifilato alla Fiorentina, la Roma si candida a un ruolo da protagonista in Serie A. Stefano Impallomeni vede Inter e Napoli ancora davanti
La Roma ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, travolgendo la Fiorentina con un netto 4-0. Un risultato che, dopo un mercato importante, alimenta le ambizioni dei giallorossi e apre il dibattito sulla possibilità di inserirsi concretamente nella corsa allo scudetto.
Impallomeni: “Roma da considerare per la lotta Scudetto”
A fare il punto è l’ex calciatore e oggi opinionista Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze della radio di Tuttomercatoweb.com: "Il 4-0 è stato scintillante, ma c'è stata anche la compartecipazione dell'avversario. Schierare Joao Mario a sinistra è stata una scelta incomprensibile. Forse aveva senso fare scelte differenti, anche su Kean. La Roma comunque ha impressionato ed è da considerare per la lotta, anche se l'Inter e subito dopo il Napoli sono superiori".
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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