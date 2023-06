Malfitano: “ADL avrà individuato l’allenatore, ma in questo momento non può scegliere”

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’: “De Laurentiis l’avrà individuato l’allenatore, ma in questo momento non può scegliere. Avrà tre o quattro profili tra le mani ma ha atteso la Conference per Italiano e attenderà la Nations League per Mancini”.