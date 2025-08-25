Pazzini: "Lucca farà molto bene! Del Napoli mi ha sorpreso una cosa..."

Intervenendo nel corso di Pressing su Italia 1, l’ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato anche del Napoli: “Lucca? Il Napoli voleva inserirlo gradualmente, Lukaku non è più quello di qualche anno fa ma ti dà spessore, carisma, Lucca avrebbe imparato tanto ma questo tempo che si immaginava ora non c’è più. Ma sono convinto Lucca sia un buonissimo attaccante, anche per la nazionale abbiamo bisogno, potrà fare bene. Ma servirà un altro sicuramente. Il Napoli mi è piaciuto tanto, McTominay finto esterno che faceva la seconda punta sempre in area, De Bruyne si è abbassato spesso ruotando con Lobotka che si alzava, Anguissa che dà equilibrio, le rotazioni del Napoli… sembra che giochino insieme già da tempo.

Favoriti? Per forza, ha lo Scudetto sul petto, l'anno scorso non lo era ed ha fatto un capolavoro ed ha allungato la rosa con giocatori di livello. Inter più forte dell'anno scorso? Non lo so, Sucic mi piace, può fare bene, ha fatto acquisti mirati, dovrà fare ancora qualcosa, era andato su Lookman per giocare con due dietro l'attaccante, magari ora insisteranno su quel modulo che già conoscono. Il Napoli però è favorito perché in 6 cambiano allenatore ed è un vantaggio per Conte, anche Chivu, che è un ottimo allenatore ed ha personalità, ma quando cambi sono tutte incognite".