Malfitano al veleno contro i calciatori: "State mortificando la maglia! Basta scuse"

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il dubbio che mi sorge è capire qual è il vero Napoli, quello dell'anno scorso o questo? Siamo di fronte ad un'involuzione che si fa fatica a spiegare. Mi verrebbe da pensare che questo organico sia stato sopravvalutato in altri tempi. Per me i giocatori hanno il 70% delle responsabilità di quanto accade nel Napoli. Se analizziamo la programmazione, allora l'unico responsabile è Aurelio De Laurentiis ma pare che anche lui goda dell'immunità".

"Con questa storia di “solo per la maglia", ci prendiamo in giro da soli pare non si possa toccare più nessuno. Ma noi dobbiamo essere più maturi; io non capisco perché non si possono muovere delle critiche ad una situazione del genere. Che c'entra la maglia?. Per me la stanno mortificando tutti e proprio per questo devono essere criticati, soprattutto il presidente. Mortificando la maglia si mortifica la passione di una città, di un intero popolo. Perché dobbiamo trovare sempre le attenuanti? Basta, quest'anno sono tutti fallimentari. Sicuramente la figura che deve provare a risollevare lo spogliatoio non è quella di De Laurentiis. La sua figura non fa altro che renderlo più impaziente e irascibile perché è lì che ci sono gli scontenti e buona parte di essi lo sono perché la società probabilmente non ha saputo gratificare chi ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Poi io vorrei capire perché Osimhen deve guadagnare 10mln all'anno e Kvaratskhelia, protagonista quanto il nigeriano lo scorso anno, no. Ancora più grave l'accordo che hanno preso con Osimhen che ha fatto sì che ieri il calciatore non fosse in campo a Torino. E mi ha meravigliato ancora di più Mazzarri che ha accettato una cosa del genere”