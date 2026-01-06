Malfitano: “Dovbyk-Lucca? Firmerei subito per questo cambio! Non riprenderei questi due ex"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Turnover con il Verona? In questo periodo, lo staff di Conte guarderà molto al minutaggio: non ci sono partite sulla carta impossibili, e quindi il turnover si potrebbe fare. C’è da considerare, però, che gli uomini sono contati e quindi le opzioni scarseggiano. Non si possono mettere giocatori in ruoli che non sono abituati a ricoprire, tipo Spinazzola a destra. Sette, otto undicesimi saranno confermati, ma qualche variazione ci sarà.

Dovbyk-Lucca? Firmerei adesso per questo cambio. Dovbyk mi piace molto, ha delle potenzialità che deve soltanto esprimere al meglio e con Gasperini non so perché non ci sta riuscendo. Magari un cambio del genere favorirebbe entrambi i giocatori e Dovbyk potrebbe fare bene a Napoli. De Bruyne tornerà in piena condizione solo a fine stagione. Ci vuole tempo per recuperare la forma ed il ritmo gara dopo infortuni del genere. Lo stesso rientro di Lukaku richiede più tempo del previsto. I tempi devono essere rispettati, si tratta di infortuni non di poco conto, ma molto gravi. Parliamo di lesioni, anzi lacerazioni, muscolari. Se io nella calza trovassi Insigne, direi ‘Grazie, cara Befana, portalo a Sarri’. Non discuto il calciatore, mai detto che sia un giocatore scarso: è stato un talento, a Napoli ha fatto molto bene, ci ha deliziato con i suoi numeri e le sue reti ma ora basta. Raspadori non credo proprio voglia venire a Napoli, vuole andare a giocare come è giusto che sia”.