"Annullateci anche questo!": la reazione di Conte dopo il 2-2 di Di Lorenzo
TuttoNapoli.net
Per il Napoli ed Antonio Conte è stata una serata complicata con il VAR, che ha inciso sui due due gol annullati agli azzurri nel secondo tempo e al rigore assegnato al Verona nella prima frazione di gioco.
Il bordocampista di DAZN, Federico Sala, ha svelato un retroscena accaduto subito dopo il gol del 2-2 di Di Lorenzo: "Conte è entrato in campo per esultare con la sua squadra e per chiedere testa ai suoi giocatori. Poi si è girato verso il quarto uomo e gli ha urlato due volte: 'Annullateci anche questo, annullateci anche questo!', con la solita carica emotiva e la solita trance agonistica con cui vive le partite e in particolare questi momenti".
