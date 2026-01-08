McTominay: "Oggi è stata dura, ma possiamo imparare e tornare migliori"

Con il suo gol Scott McTominay ha aperto la rimonta del Napoli, che dallo 0-2 contro il Verona ha pareggiato 2-2.

Al termine del match disputato al Maradona, il centrocampista azzurra ha commentato così il risultato sul proprio account Instagram: "Stiamo lottando fino alla fine, partita dopo partita, oggi è stata dura, ma possiamo imparare e tornare migliori. Forza Napoli sempre!". 