Bergonzi: "Mani di Buongiorno? Sono allibito! Non c'è nulla di logico, non è mai rigore"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per commentare gli episodi da moviola di Napoli-Verona, in particolare il rigore consesso agli scaligeri dopo l'intervento del VAR: "L'arbitro è appostato benissimo, fa cenno che per lui si può proseguire. Buongiorno per saltare deve aiutarsi col braccio, anche perché va a contrasto con Valentini.

Il pallone cade sul braccio, non è il braccio che va a cercare il pallone. L’arbitro aveva visto bene, ma il VAR lo richiama al monitor. Sono allibito! Non c’è nulla di logico, questo non è mai calcio di rigore".