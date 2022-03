Malfitano: "Insigne non può soffrire l'addio, nessuno gli ha puntato un'arma alla testa"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport: "Scudetto? Situazione viva e vegeta. I 18 anni di gestione De Laurentiis non possono passare inosservati come se nulla fosse. Non si è vinto lo Scudetto né la Champions League ma si è rimasti allineati a tutte le altre squadre, dietro alla Juve. Il Napoli ha tutte le possibilità inalterate di poter arrivare allo Scudetto. C'è delusione e rammarico ma per fortuna l'aritmetica impone alla classifica un momento di stasi. Dal primo al terzo posto sono tutte in gioco, le possibilità sono intatte. Tocca al Napoli capitalizzare al massimo, ovviamente non può più sbagliare.

Insigne soffre l'addio a Napoli? Non riesco a immaginarmi una sofferenza, lui ha scelto di andare via. La sofferenza c'è se mi viene imposto di andare via. Nessuno gli ha puntato un'arma alla testa per andare via. Certo, potrà avere un po' di nostalgia. Ma 10 milioni di euro potrebbero bastare affinché quella malinconia possa essere accantonata per la durata del contratto. Il calo è sicuramente mentale e psicologico. Giocare sapendo di dover andar via ovviamente non dà serenità e mi meraviglio che Spalletti continui a insistere su giocatori che non sono al top della condizione. In panchina contro il Verona? Soluzione più indicata, diamo spazio a chi ha voglia ed energie come Lozano, per esempio".