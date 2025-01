Malfitano: “Kvara? Va venduto subito, mentalmente è da tempo lontano da Napoli”

"Mi auguro che sia vera l’offerta del Psg. Che interessi non è una novità, è da un anno, ma che sia arrivata un’offerta tra 80 e 90mln… se dovesse essere così andrebbe venduto subito. Non bisognerebbe neanche ragionarci perché da mesi dico che mentalmente è lontano da Napoli. E’ stato finora la copia sbiadita di ciò che è stato nell’anno dello Scudetto. Per ora siamo alle chiacchiere al 10 gennaio”. Così il giornalista Mimmo Malfitano a Tele A commentando la notizia del concreto interesse del club francese per l'attaccante del Napoli.