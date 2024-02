Malfitano: “Ma contro chi hanno giocato? Un non-avversario, ha regalato 4 gol”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco' per commentare la vittoria roboante del Napoli contro il Sassuolo: “Sassuolo-Napoli? Io di questa partita metto in archivio il risultato ed un auspicio, la speranza. Non mi sento di esaltare la partita perché si è giocato contro un non avversario, una squadra che ti ha regalato 4 gol.

Vedi il risultato eclatante e il 70% di possesso palla ed è normale che ci si possa esaltare, ma questa gara spumeggiante contro chi? Ci ha vinto pure l'Empoli. Non voglio sminuire questo 6-1 che è importante per il morale, abbiamo rivisto il Napoli d'accordo, ma stiamo calmi e prendiamoci il buon auspicio e il risultato”.