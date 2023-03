Malfitano: “Napoli senza avversari, con l’Atalanta è pienamente favorito”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano , firma storica de La Gazzetta dello Sport , è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli è senza avversari perchè quelli che potrebbero dargli fastidio si autoescludono da soli, l’esempio è l’Inter ieri sera o il Milan nelle settimane passate. Io credo che il Napoli in questo momento ha davvero la possibilità di chiudere la pratica, anche se manca ancora la matematica.

L’Atalanta sul piano tattico spesso riesce ad imbrigliare gli avversari, ma negli ultimi anni anche a Bergamo a Gasperini non è andata bene. Oggi come oggi il Napoli è pienamente favorito. Formazione? Io non cambierei nulla, il Napoli può fare il doppio colpo oggi e mercoledì”.