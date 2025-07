Arch. Klain: "Vogliamo un Maradona vivibile sempre! Sulla nuova zona..."

Giuseppe Klain, architetto, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Con il restyling della zona vip ho voluto ridare vita ad un area che era stata abbandonata e trascurata. Grazie alla partecipazione della società, col presidente De Laurentiis, l’abbiamo inaugurata in occasione della partita tra Italia e Inghilterra. Ho una grande passione per il calcio, sono un tifoso di Napoli e so che lo stadio Maradona rappresenta un luogo importantissimo per i napoletani. Voglio rendere lo Stadio Maradona un luogo vivibile h24, la strada più corretta da perseguire è quella di dare una riqualificazione a tutta la zona.

Lo stadio rappresenta una cerniera per tutto il quartiere, la riqualificazione del Maradona rappresenterebbe un punto importante per la città perché dopo Italia 90 è stato un pò abbandonato. La scelta del terzo anello è importante perché, se ci dovessero essere dei lavori, la capienza potrebbe rimanere invariata.

Fare un nuovo stadio nella zona di Poggioreale sarebbe un obiettivo molto ambizioso soprattutto in una zona che ha vicino reti autostradali e tra un paio danni anche la fermata della metropolitana. So che il presidente ha visionato moltissime aree, l’area del Caramanico è ottima ma c’è anche un’altra area ed è quella dell’ex Q8 ed equivale all’area di Disneyland Paris per farvi capire la grandezza”.