Man City, Foden a Sky: "Dura da sbloccare! De Bruyne una leggenda, si merita tutto ciò"

Phil Foden, trequartista del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli: "Personalmente è stato un ottimo inizio nelle ultime due partite, ho giocato bene. Ovviamente oggi è stata una partita difficile da sbloccare, si trattava di rimanere pazienti e rimanere le nostre posizioni. Alla fine siamo riusciti a sbloccarla. Penso sia stata una buona partita ed una buona prestazione da parte nostra".

È stato un peccato vedere De Bruyne in campo solo per 24 minuti: "È una leggenda del club. Si capisce quanto i tifosi abbiano apprezzato il suo ritorno a casa, tutto quello che ha fatto per noi, i trofei che ha vinto. Si merita tutto questo. Spero di poterlo incontrare dopo l'intervista ed anche in altre occasioni".