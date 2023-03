Mancini: "Le italiane in Champions possono far bene. Napoli capace di qualsiasi cosa"

"Il Napoli ha sempre fatto cose ottime, s'è sempre qualificato in Europa e ha sempre lottato per il vertice".

Cosa del Napoli porterebbe alla sua Nazionale? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che alla vigilia di Italia-Inghilterra, prima sfida di qualificazione a Euro 2024, ha risposto così: "Il Napoli ha sempre fatto cose ottime, s'è sempre qualificato in Europa e ha sempre lottato per il vertice. Quest'anno è il momento più bello, la squadra gioca davvero bene, è una squadra che potrebbe fare qualsiasi cosa.