Mandato: “Juve arrogante, non mi stupisce il nuovo ricorso per gli scudetti cancellati"

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore', trasmissione in onda su Radio Crc è intervenuto Tommaso Mandato, avvocato e procuratore: “In tutta questa vicenda non mi è piaciuto il comportamento della Juve. Il rifiuto di accogliere la richiesta del Napoli di rinviare la gara è stata la conferma dell’arroganza dei bianconeri. Non mi stupisce il fatto che abbiano presentato di nuovo il ricorso al Tar per riavere i due scudetti cancellati da Calciopoli. Nonostante ciò, parlando di rispetto delle regole. Incredibile. Il Napoli ha fatto bene a non partire per Torino. La positività di Cristiano Ronaldo è una prova. Nemmeno gli juventini, nonostante la loro spocchia, sono immuni al virus.

Il mercato del Napoli? Uno dei migliori portati avanti dal club negli ultimi anni, la squadra di Gattuso è competitiva in tutti i reparti. Spero che Insigne recuperi presto. Sta mancando parecchio al Napoli e alla Nazionale”.