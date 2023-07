Mandelli: “Italia non più centrale nel panorama europeo, ora si segua l’esempio del Napoli”

L'ex difensore Davide Mandelli, da qualche mese ice-commissario tecnico di Malta, ha rilasciato un’intervista a TMW.



Come ha visto l'ultima stagione in Italia?

"Il Napoli ha disputato un campionato straordinario, ha strameritato la vittoria e forse le altre non si aspettavano che scappasse così in fretta e velocemente. Poi abbiamo avuto tre finaliste nelle tre coppe: è vero che nessuna ha portato a casa la vittoria, ma è altrettanto vero che erano anni che non si vedevano le italiane in finale. E' meglio guardare il bicchiere mezzo pieno…”.

Quale allenatore le è piaciuto di più?

"Si sono viste cose molto interessanti. Il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutti, ma anche Pioli, Inzaghi e Sarri hanno a mio avviso lavorato molto bene. Mi è piaciuto molto anche il lavoro di Italiano, la Fiorentina gioca sempre bene, ha idee e ha avuto l'accesso a due finali. Contro il West Ham bastava un pizzico di fortuna in più…”.

Il calciomercato in Italia è cambiato. E anche i migliori giocatori italiani vanno sempre più all'estero

"E' vero, non siamo più centrali nel panorama europeo ma prendiamo esempio dal Napoli che ha saputo scovare giocatori importantissimi e decisivi dopo gli addii".

Ora Kim è andato al Bayern, come lo sostituirebbe?

"Non è facile, ha disputato una stagione straordinaria. Devono fare una scelta e capire se puntare su un profilo già affermato o, come accadde un anno fa, andare su un giocatore meno noto capace poi di rivelarsi all'altezza della situazione".