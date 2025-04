Mandorlini: "Calendario Inter tremendo, il Napoli ha margini per la rimonta"

“Il calendario ci induce a pensare che siamo nel momento decisivo della stagione - ha detto l’allenatore Andrea Mandorlini a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - anche se gli impegni sono diversi per Inter e Napoli. La prima ha un periodo molto duro, il derby, la gara col Barcellona di Champions… Nel calcio può succedere ancora di tutto, il Napoli deve credere in una possibile rimonta, avendo i nerazzurri questo calendario tremendo. Non penso che i calciatori dell’Inter stabiliscano una preferenza per un obiettivo piuttosto che per un altro. Quando si scende in campo non si pensa a nulla, ad oggi la gara più importante è quella di Bologna perché consentirebbe di tenere ancora a distanza.

L’Inter ha una rosa che consente di puntare al massimo e a vincere tutto. Contro il Bologna sarà una partita molto difficile dopo il dispendio energetico molto alto speso nella partita contro il Bayern. Il Napoli ha ancora margine per vincere, a Monza ha perso punti con squadre nettamente inferiori e quindi bisogna stare attenti ma Conte lo sa meglio di me e affronterà il match con il massimo impegno e rispetto dell’avversario”.