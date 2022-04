Mandorlini consiglia Barak al Napoli: "Giocatore di primissimo livello, ha forza e tecnica"

"E’ un giocatore forte, può giocare anche da prima punta".

A 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore del Verona, Andrea Mandorlini: "Mancano ancora 5 gare e un po’ di possibilità per il Napoli rimangono. Tre settimane fa pensavo che il Napoli fosse la più accreditata a vincere, perché giocava meglio di tutti e aveva entusiasmo. Dispiace, ma può succedere che le milanesi rallentino e il Napoli vincendo sempre può ancora farcela.

Lobotka? E’ un giocatore che non conoscevo, anche perché aveva giocato pochissimo. Con Luciano ha dimostrato di essere di primissimo ordine. Dispiace per il suo infortunio, ora ci sarà l’occasione magari per vedere Fabian con Zielinski in mezzo al campo oppure Mertens e Osimhen insieme. Lo slovacco ha fatto un campionato eccezionale, dispiace davvero per il suo infortunio.

Mertens insieme a Osimhen? Luciano è più bravo di noi e vede, credo che in generale ci sia un discorso di equilibrio. Forse forzare un po’ di più il gioco adesso può essere fondamentale, senza Lobotka si può giocare con due punte e con due a centrocampo.

Inter più avanti di tutte? Le cose possono cambiare in fretta, credo che il campionato dell’Inter sia cambiato completamente mentalmente dopo la vittoria di Torino contro la Juve. Gli è girata bene anche ieri col Milan, ma è un’Inter diversa che ha passato il momento negativo. Quello che è successo all’Inter può succedere anche alle altre lì davanti.

Il Napoli potrebbe prendere Barak? E’ un giocatore forte, può giocare anche da prima punta. Ha grandi qualità e trova spesso la porta. Poi è un giocatore fisico e di forza, al di là di essere tecnico e bravo a concludere. E’ un giocatore di primissimo livello”.