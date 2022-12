Mandorlini su Kvara: "Ha grandi doti, tutti dicono di averlo conosciuto ma intanto è al Napoli"

"Kvara mi sembra quadrato, a posto, si sta più sereni dal punto di vista del suo futuro".

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'Inter ed attuale allenatore.

Quanto incidono i Mondiali nella valutazione di un calciatore? "Le valutazioni sono sempre fondamentali in una competizione simile. Un calciatore importante può anche sbagliare una partita, ma sostanzialmente incide poco. I grandi interpreti non hanno ancora determinato in un campionato mondiale così importante. Anche se Gvardiol della Croazia ieri è stato fantastico, erano anni che non vedevo un calciatore tanto bravo. Queste competizioni sono importanti, ma le valutazioni delle società partono da lontano".

I club italiani attendono troppo per affondare colpi di mercato? "Si aspetta sempre che il calciatore si affermi prima di ingaggiarlo, ma i prezzi lievitano e il prodotto diventa caro. Al di là di alcune situazioni, i club italiani rischiano sempre poco. È un problema del nostro calcio, mi auguro che si possa trovare una soluzione anzitempo. I prezzi sono fondamentali nel calcio odierno".