Manfredi: "Sinergia con ADL per il Maradona! Si può valutare anche costruzione nuovo stadio"

vedi letture

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto durante il dibattito organizzato da Fratelli d’Italia alla Rotonda Diaz. Ecco quanto evidenziato da Tuttonapoli.net. "Stadio Maradona? C'è grande collaborazione con Aurelio, lavoriamo in modo concreto: le chiacchiere stanno a zero, le cose si devono fare. Sto collaborando con Abodi non solo per lo stadio. Il tema è complesso e articolato in diversi aspetti. Gli Europei rappresentano un'opportunità per affrontare il problema, e condivido il pensiero di Aurelio: sono solo tre gare, ma possono essere il pretesto per non rimandare ancora la questione stadio. Il problema si divide in tre parti: la prima riguarda la fattibilità tecnica, su cui stiamo conducendo un’analisi approfondita. Il terzo anello, chiuso vent’anni fa per accertamenti mai completati, è oggetto di valutazioni per stabilire se possa essere utilizzato o meno. In una fase transitoria, potrebbe rappresentare una soluzione. Sul fronte parcheggi, esistono aree mai aperte dai Mondiali di Italia ‘90: parliamo di pochi posti che non risolverebbero il problema, anche perché al Comune manca addirittura una mappa dettagliata di quelle aree. Dobbiamo quindi stabilire cosa sia fattibile. Il Maradona ha il vantaggio di essere centrale ed è lo stadio meglio servito dai trasporti pubblici in Italia."

Il problema dei parcheggi può essere affrontato nelle aree circostanti il Maradona, senza necessariamente intervenire sotto l’impianto. Ci sono spazi disponibili nelle vicinanze. Inoltre, il valore dello stadio non è solo economico, ma anche emotivo: per cinquant’anni la passione di Napoli ha trovato casa lì. Certo, la struttura è datata e concepita con criteri di un’altra epoca, ma anche l’Olimpico, che ha la stessa età, ospiterà gli Europei. C’è poi il tema economico: quanto costa realmente investire sul Maradona? Se il club decide di farlo, deve avere un ritorno sostenibile. La legge sugli stadi permette di sviluppare spazi commerciali, ma serve flessibilità: non è detto che debbano essere necessariamente accanto al Maradona. Si può anche valutare la costruzione di un nuovo impianto, senza preconcetti ideologici. Ciò che conta è realizzare lo stadio, non si può immaginare il Maradona da una parte e il Napoli dall’altra. Dobbiamo trovare la soluzione migliore, e per farlo occorre una semplificazione burocratica da parte del Governo. Ho sentito parlare dell’ipotesi di un commissario straordinario e, onestamente, non mi sembra un’idea sbagliata: sono favorevole".