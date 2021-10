Manfredini: "Koulibaly pronto ad incontrare il tifoso razzista? Un grandissimo gesto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex giocatore dell'Atalanta, Thomas Manfredini: "Quando giochi in campionato è routine, in Europa invece è diverso. In Champions si sente ancora di più la differenza, è un’atmosfera che ti fa dare qualcosa in più.

Koulibaly è disposto ad incontrare chi l’ha insultato a Firenze? E’ un grandissimo gesto, è giusto farlo per un campione del genere. Nella testa di chi si macchia di certi episodi non frulla niente. E’ una moda che c'era quando giocavo io e lo è ancora oggi, non è razzismo ma mancanza di cultura.

Insigne rinnoverà? Credo che voglia rimanere a Napoli, ma per il livello di giocatore che è diventato vorrebbe monetizzare. Il calcio non è fatto più di grandi bandiere, poi la politica di De Laurentiis è stata finora giusta. Potrebbe anche andare via per guadagnare di più, per l’età che ha potrebbe anche essere giusto così”.