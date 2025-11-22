Manna a Dazn: "Nessun caso Conte! Ha alzato i toni giustamente, è una persona vera"
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN: "Il cambio modulo nasce dalla necessità dettata dagli infortuni a centrocampo, in panchina abbiamo solo Elmas e Vergara. E' un fare di necessità virtù. Il mister è sempre stato bravissimo nei momenti di difficoltà a trovare delle soluzioni insieme al gruppo, questa è una soluzione, come ce ne sono delle altre. Io non direi tanto un nuovo inizio, abbiamo perso una partita ma venivamo da prestazioni positive. Sappiamo che questo è un gruppo che ha bisogno di crescere perché deve ricrearsi. Oggi qualcuno ha la chance di giocare da titolare, il mister gli ha dato fiducia e ha fiducia".
Ci aiuta a fare chiarezza su Conte dopo il suo sfogo di Bologna? "Tutto molto semplice. Intanto il presidente si è esposto subito lunedì sera perché c'erano troppe voci sbagliati, troppe strumentalizzazioni, troppa enfasi in una situazione in cui abbiamo perso una partita, facendo una partita non da Napoli. E questo noi non lo accettiamo. Il mister ha alzato i toni, com'è giusto che sia, a suo modo perché Conte è una persona vera e se ha qualcosa da dire la dice".
Sulla settimana di vacanza a casa sua a Torino di Conte durante la sosta. Non è né la prima né l'ultima volta, basta documentarsi un attimo. E' successo anche a me in passato con altri allenatori, è successo anche al mister. Abbiamo uno staff competente e abbiamo lavorato. Il mister è rientrato lunedì, quindi nessun caso".
Qual è il livello di gradimento attuale sui nuovi? "Ci vuole pazienza. Il livello di gradimento è buono, altrimenti non li compravamo. Ma ci vuole pazienza perché abbiamo cambiato tanto. Non è un alibi. Bisogna ricreare un'alchimia, ritrovare energia. Noi non abbiamo fretta, sappiamo che ci arriveremo, ci prenderemo del tempo. Oggi chi ha giocato meno può avere continuità, vediamo le risposte".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro