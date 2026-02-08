Prima pagina

Il Mattino: "Senza paura"
Oggi alle 00:20
di Davide Baratto

"Senza paura", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando la vittoria in extremis degli uomini di Antonio Conte. Il sommario: "Napoli al cardiopalma: prima ribalta lo svantaggio, poi con un uomo in meno e in pieno recupero beffa il Genoa". Di seguito la prima pagina integrale.