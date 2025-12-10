Manna a Prime: "Neres ha espresso solo parzialmente il suo potenziale, ma si è sempre fatto trovare pronto"

Nel pre-partita di Benfica-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Cosa ha convinto Neres a seguire il progetto Napoli? “L’anno scorso non era centralissimo, era un po’ chiuso da Di Maria, giocava a sinistra. Si è presentata l’opportunità. Per me è un giocatore che ha qualità, che ha espresso parzialmente il suo potenziale. Ora sta avendo continuità, ma si è sempre fatto provare pronto anche l’anno scorso. Ce lo godiamo, speriamo possa crescere e possa darci una mano come sta facendo ora”.

Con quale spirito affrontate le prossime sfide Champions? “Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, bello sognare ma bisogna essere anche realisti. La Champions è un torneo difficoltoso con avversari di grande livello, con ambiento speciali come quello di stasera. E’ un campo molto ostico e un ambiente molto caldo. Dovremmo restare concentrati tutta la partita, perché sarà lunga”.

Un giocatore da blindare subito? “Ce ne sono tanti, sarebbe riduttivo”.