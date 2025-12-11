Male Elmas, c'è anche un 4.5 in pagella: "Male come play, troppi errori e pause"

Oggi alle 07:10In primo piano
di Fabio Tarantino

Stavolta Elmas non brilla come contro la Juve. Male col Benfica e voti bassi in pagella per lui.

Voto 4,5 per La Gazzetta dello Sport
"Finisce per fare il torello nel palleggio portoghese. Arriva sempre con un attimo di ritardo, dopo lo scarico. Gira a vuoto".

Voto 5,5 per il Corriere dello Sport
"Stavolta non replica la prova contro la Juve pur provando sempre la giocata. Ma come play si vede meno e ogni tanto si concede qualche pausa".

Voto 5 per Tuttonapoli
"Gara complicata per il macedone, costretto spesso a correre a vuoto contro i palleggiati del Benfica. Finisce per andare fuori giri".