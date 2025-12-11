Conte a Sport TV: "A corto di giocatori, difficile da gestire. Dovremo soffrire ancora, ma siamo pronti"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport TV dopo il ko in Champions League contro il Benfica: "Oggi è stata una giornata difficile da gestire perché siamo a corto di giocatori. Abbiamo sette infortunati. I ragazzi hanno dato il massimo e saranno sempre pronti a dare il massimo. Abbiamo perso la partita, ma il Benfica aveva qualcosa in più. Dovremo affrontare questa situazione ancora per un po'; dovremo soffrire, ma siamo pronti".

