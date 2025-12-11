Conte a Sport TV: "A corto di giocatori, difficile da gestire. Dovremo soffrire ancora, ma siamo pronti"
Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport TV dopo il ko in Champions League contro il Benfica: "Oggi è stata una giornata difficile da gestire perché siamo a corto di giocatori. Abbiamo sette infortunati. I ragazzi hanno dato il massimo e saranno sempre pronti a dare il massimo. Abbiamo perso la partita, ma il Benfica aveva qualcosa in più. Dovremo affrontare questa situazione ancora per un po'; dovremo soffrire, ma siamo pronti".
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro