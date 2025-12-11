Benfica, Ivanovic: "Messo la difesa del Napoli sotto pressione, una delle nostre migliori gare"

vedi letture

Franco Ivanovic, attaccante del Benfica, è intervenuto ai microfoni di Sport TV dopo la vittoria nella sfida di Champions League contro il Napoli: "Abbiamo iniziato molto bene, segnando il primo gol. Abbiamo messo sotto pressione la difesa del Napoli. Il primo tempo è stato molto buono. Nella ripresa abbiamo difeso di più, segnato il secondo gol e chiuso la partita molto bene. Abbiamo giocato un'ottima partita.

Sono molto contento di essere tornato titolare. Ho dato il massimo, ho lavorato sodo e sono molto contento della vittoria di oggi. Forse una delle migliori partite della stagione, sì, perché abbiamo giocato come una squadra forte, abbiamo lottato duramente e abbiamo dimostrato carattere".