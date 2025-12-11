Conte, tutte insufficienze: "Chiude con 3 moduli. Mourinho prepara meglio la gara"

di Fabio Tarantino

Voti bassi in pagella per l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, protagonista in negativo con le sue scelte nella notte di Lisbona.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Lui aveva gli occhi giusti, ma non è riuscito a trasmettere quella fame ai suoi, impauriti dal Da Luz. Per i playoff non può più sbagliare".

Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Cambia tre moduli ma non basta e rimedia il terzo ko su tre trasferte in Champions. Il Napoli viene sorpreso dai ritmi alti in avvio ed è poco preciso e lucido quando crea la superiorità. Per gli spareggi, ora, saranno decisive le ultime due".

Voto 5,5 per Tuttonapoli
"Mourinho prepara meglio la gara e chiude tutti i varchi".