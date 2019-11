Manolas a Sky: "Non capisco le critiche a me e Kou, dicono il falso e fanno solo il male del Napoli"

Kostas Manolas, difensore del Napoli, alla vigilia del match di Champions League con il Salisburgo è intervenuto anche al microfono di Sky Sport: "Mi aspetto un Napoli diverso da quello di Roma e quello con l'Atalanta. Mi aspetto il Napoli visto col Liverpool, dobbiamo cercare di entrare in campo per vincere per la qualificazione. Tutti parlano dell'intesa tra me e Koulibaly, ma abbiamo giocato solo sei partite e non abbiamo subito gol. Non capisco questa cosa e le critiche a Koulibaly che ha fatto cinque stagioni straordinarie. Queste critiche fanno male al Napoli e a nessun altro".