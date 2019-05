Manolas accostato al Napoli, De Sanctis frena: "Italia o estero? Mi piacerebbe vederlo alla Roma..."

"Manolas all'estero o in Italia in caso di cessione? Non mi occupo di mercato e non mi esprimo, dico solo che mi piacerebbe vederlo alla Roma...". Lo ha detto Morgan De Sanctis, attuale team manager dei giallorossi ed ex portiere del Napoli, tra i premiati a "Inside The Sport", primo premio nazionale organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori.