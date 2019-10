Manolas elogia Koulibaly: "E' straordinario, ingiuste le critiche di inizio stagione!"

Lunga intervista di Kostas Manolas ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore azzurro si è soffermato anche sul rapporto con Koulibaly: "E' un giocatore straordinario, è stato criticato dopo due partite andate male, questo non è giusto! Catastrofismi dopo le prime partite! E' fortissimo e deve continuare a dare il suo contributo come fa sempre per il Napoli, essere protagonista. Pallone d'oro? Gli faccio i miei complimenti, non è facile per un difensore essere candidato".