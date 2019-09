Manolas in mixed: "Vittoria che dà tanta fiducia! San Paolo spettacolare!"

Dopo la grande vittoria contro il Liverpool Kostas Manolas ha dichiarato le seguenti parole in Mixed zone: "Siamo entrati in campo per vincere la partita siamo una grande squadra, abbiamo giocato contro i campioni d'Europa ma giocavamo in casa e quando siamo davanti i nostri tifosi dobbiamo vincere.

Vittoria che da consapevolezza e primato nel girone? Si questa vittoria dà fiducia, abbiamo battuto i più forti d'Europa e siamo felici. Il nostro obbiettivo è passare il turno.

Emozioni San Paolo? E' un ambiente spettacolare che ci ha spinto tutti i 90 minuti, abbiamo fatto un'ottima gara e abbiamo dato soddisfazione ai tifosi.

Seconda partita senza subire gol? Siamo tanti nuovi in difesa, dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Non so in quante partite non segna il Liverpool, oggi non l'ha fatto, siamo contenti"