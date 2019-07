Manolas, l'ex medico della Roma: "Si ferma solo di fronte ad infortuni seri, ha la smorfia facile..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Riccardo Del Vescovo, ex medico della Roma, che si è soffermato sul neo acquisto azzurro Kostas Manolas: “Al di là dell’amicizia che si è instaurata negli anni con Manolas, mi ha fatto piacere descrivere le caratteristiche dell’atleta al medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico che poi da Villa Stuart ha accompagnato Kostas a Dimaro.

Manolas è un uomo vero, ha bisogno sempre di sfide nuove, gli piace scommettere su se stesso e ha scelto Napoli perché l’ha sentito dal profondo del cuore. Il Napoli ha fatto un acquisto superlativo perché il ragazzo ha qualità importanti dal punto di vista umano e professionale. Come uomo è una persona vera, onesta e non può esimersi dal dire quello che pensa in faccia. E' un valore aggiunto: averlo e non averlo fa la differenza. Sul piano professionale invece, è piacevole averci a che fare perché è un professionista a 360 gradi, è attento ad ogni aspetto e dettaglio del suo corpo, è curioso e vuole sapere tutto. Poi, se ci entri in sintonia come è capitato a me, diventa un compagno di viaggio splendido. Dal punto di vista umano e professionale, è un acquisto superlativo. Oltretutto, si è presentato a Dimaro, in maniera impeccabile dal punto di vista atletico, della massa magra, sta benissimo. Kostas è uno che parla in faccia, a volte resti basito anche perché si comporta in questo modo con tutti: crede che la verità sia sempre la migliore cosa.

Manolas ha voluto essere presenta alla chiusura della trattativa a Montecarlo perché è uno scrupoloso, è attento ad ogni minimo dettaglio. Non c’è un minuto della giornata in cui non pensa al calcio e alla squadra per cui gioca per cui il calcio lo vive in maniera viscerale. Godetevelo e vedrete che non vi deluderà.

Manolas e la soglia del dolore bassa? Ha la smorfia facile, ma basta guardare il numero di presenze per capire che la soglia del dolore non è bassa, si ferma solo di fronte ad infortuni seri. Paradossalmente, il rapporto medico-paziente con Kostas non nasce da problemi fisici, nel nostro caso nasce dalla sua curiosità perché vuole sapere sempre tutto”.