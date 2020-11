Maradona, anche Macron si emoziona: "Indiscusso sovrano della palla rotonda così amato dai francesi"

Anche il Presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha voluto dedicare un pensiero alla scomparsa di Diego Armando Maradona:” "l presidente della Repubblica saluta questo indiscusso sovrano della palla rotonda che i francesi amavano così tanto. A tutti coloro che hanno speso i loro soldi per finire l’album Panini Mexico 1986 con la sua figurina, a tutti coloro che hanno cercato di negoziare con la loro compagna la decisione di battezzare il loro figlio Diego, per i suoi compagni Argentini, per i Napoletani, che hanno dipinto affreschi degni di Diego Riveira, a tutti gli amanti del calcio, il presidente della Repubblica rivolge le sue più sentite condoglianze".