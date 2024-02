Maradona jr ai media spagnoli: "Mai allo stadio finché ADL se la farà con Ceci"

Così parla Diego Armando Maradona Jr, nella sua intervista a Marca nel giorno di Napoli-Barcellona

"La verità è che nessuna delle due squadre arriva bene". Così parla Diego Armando Maradona Jr, nella sua intervista a Marca nel giorno di Napoli-Barcellona: "Il Napoli sta andando male, ma questo Barça non è quello di una volta, con Xavi, Iniesta, ecc. È una partita molto equilibrata".

Perché il 'Napoli' è cambiato così tanto: da squadra campione a squadra ormai autodistrutta?

"La società non è riuscita a gestire la vittoria della scorsa stagione... e questo è successo".

Sull'esonero di Mazzarri

"Credo che il nuovo allenatore possa dare qualcosa di positivo alla squadra. Vedo bene il cambiamento. Non mi è mai piaciuto Mazzarri come idea di calcio. Calzona ha fatto un buon lavoro in Slovacchia, nello stesso Napoli come assistente... e ho fiducia nel suo calcio".

Andrai alla partita?

"Non credo".

Perché?

"Finché De Laurentiis resta amico di Stefano Ceci [socio di Matías Morla, ex avvocato di Maradona che mantiene un contenzioso con la famiglia 'Diez' sulla proprietà del 'Marchio Maradona'] non avremo nulla a che fare con De Laurentiis".