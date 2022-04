Maradona jr: "Napoli da scudetto, papà sarebbe felice se altri ripetessero l'impresa"

Diego Armando Maradona jr è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Diego Armando Maradona jr è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “lo sto dicendo da un po’, questo è l’anno di Spalletti. Il Napoli sa cambiare pelle in ogni partita: deve fare a botte? Fa a botte. Deve ripartire in contropiede? Riparte in contropiede, questo Napoli è maturo oggi. E’ ovvio che anche papà farà il tifo per il Napoli. Ovunque sia sono certo stia tifando per il Napoli e per i ragazzi. Spesso parlavo con lui della possibilità di vincere lo scudetto con Sarri, lui era strafelice che qualche squadra potesse ripetere ciò che fecero loro. C’è anche la spinta di papà”.